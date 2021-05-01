Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец удивила переменами во внешности

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Елена Кравец, которая всю жизнь работает в студии "Квартал 95", недавно удивила украинцев заявлением, что скоро она появится в новом проекте. А теперь юмориста сменила еще и внешность – она "психанула" и сделала короткую стрижку. Снимок Лены в новом образе опубликовали на странице "Квартала 95", а также она показала их в своем микроблоге.

На новом фото Кравец сфотографировала себя в машине, похоже, как только вышла от парикмахера. Перед камерой она появилась в темной пестрой блузке с цветочным принтом, поверх которой накинула темную курточку. Ее волосы в короткой стрижке – распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и довольный вид.

В подписи к кадру говорится: "Как вам новый весенний образ нашей очаровательной Елены Кравец?". Пользователи не прошли мимо и принялись активно обсуждать новый образ актрисы, правда некоторые считают, что с более длинными волосами звезде было лучше. "Было лучше!", "С длинными лучше", "Раньше было эффектнее", "Стала моложе", "Раньше было лучше", "Молодит, очень красиво", "Короткая стрижка всегда добавляет возраст. Поэтому, не надо было", "Хороша! Сразу не узнала, разбогатеешь", - пишут в комментариях к фото Кравец.

Напомним, Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно".

Также Politeka писала, Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал".