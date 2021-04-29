Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец рассказала о переменах в жизни, теперь у нее появилась еще одна работа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса юмористического жанра Елена Кравец, которая всю жизнь работает в студии "Квартал 95", недавно удивила пользователей заявлением, что скоро украинцы увидят ее в совершенно новом амплуа. В своем микроблоге в Instagram телезвезда рассказала подробности, опубликовав очаровательное фото в ярком наряде. "Ну все, уже можно. Делюсь с вами новостью!", - заинтриговала звезда.

На новом снимке Елена появилась в ярко-розовом удлиненном пиджаке, под которым видно белую кофточку, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Актриса рассказала, что стала одной из ведущих нового шоу на телеканале "1+1", которое выйдет в эфир уже 24 мая. По словам Кравец, она очень волнуется, так как для нее это совершенно новый опыт, но в то же время пообещала зрителям много всего интересного.

"Конечно, это вызов, поскольку в таком амплуа меня зрители еще не видели. Будем обсуждать актуальные вопросы, я буду делиться личным, говорить о том, что действительно волнует. Честно признаюсь, что немного волнуюсь, но мне очень интересно, чувствуется невероятный кураж", - поделилась актриса.

Стоит отметить, что в новом шоу на известном телеканале всего будет шесть ведущих, а Елена Кравец будет появляться в эфире по четвергам.

Напомним, Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец с огромным букетом показала, как выглядит в обычной жизни: "Пример для подражания".

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