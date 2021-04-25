Звезда "Квартал 95" актриса, Елена Кравец, показала любимую маму

Артистка не так давно рассказала в своем Инстаграм, что сделала ремонт в квартире родителей и поменяла им некоторую технику, передает Politeka.net.

Кажется, звезда не может нарадоваться тому, как ее близкие теперь владеют современными вещами. Часто Елена снимает квартиру родных и показывает свою маму. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В посте актриса рассказала о своем детстве.

"Мама никогда не ругала меня за испачканные вещи. Она говорила: «Детство прощает все!»

Я вспоминаю и понимаю ее, когда смотрю на свою малышню. Жизнь они познают путем экспериментов! В 4,5 года важно знать глубину всех луж по дороге в сад или, окунув пальчики в гуашь, попробовать нарисовать тираннозавра на новой футболке мамы!", - написала артистка.

Звезда вспомнила, что в детстве у них была шумная и большая стиральная машинка, в которой не всегда все отстирывалось, когда современная техника уже может быть тихой и отлично справляется с пятнами.

На видео запечатлено, как мать Елены вытаскивает постиранные вещи, не подозревая, что ее снимают.

За несколько минут публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев:

"С Вербным воскресеньем ВАС ВСЕХ !!! Хорошо что вам все нравится. БЕРЕГИ ГОСПОДИ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ И ВАС 🙌🙌🙌🙌", "Тоже делаю сейчас ремонт для мамы !! Это невероятные ощущения)) когда она улыбается с такой искренностью и благодарностью !! А ты кайфуешь от этого!!".

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