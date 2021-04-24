Известная юмористка и многодетная мать Елена Кравец показала яркие кадры с детьми

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса из "Квартала 95" Елена Кравец, которая несколько лет назад родила двойню, долгое время не показывала широкой публике своих малышей. Но когда дети немного подросли, звезда начала выставлять в соцсети кадры с ними. Так, недавно Елена показала в своих Instagram-сторис забавные видео с близнецами, на которых она показала их домашние развлечения.

На кадрах сначала видно сына Ивана, он сидит за столиком и увлеченно облизывает ложку. В какой-то момент малыш замечает свое отображение в этом столовом приборе и начинает весело кривляться. "Покривляться – это к нам", - пописала сторис Кравец.

На еще нескольких кадрах артистка показала игру детей с "пеньком", здесь можно увидеть также ее дочь Катю. Малыши устроили необычные "прятки" – Иван спрятался в "пеньке" и начал перемещаться по комнате, а его сестренка и мама за этим наблюдали. "У нас завелся пенек живой дома", - наигранно говорит Елена за кадром в момент, когда парень начал двигаться, спрятавшись в "пеньке". "Сам себе пенек", - подписала эту сторис актриса.

На еще одном кадре игра продолжилась, а Иван начал более активно передвигаться по квартире в своем прикрытии. "Смотри, пенек убегает", - весело говорит Кравец. Эту сторис она пописала так: "Барабашки мои".

Напомним, Кравец из "Квартал 95" в сверкающей сеточке показала, как исполнила мамину мечту: "Это просто услада для глаз".

Как сообщала Politeka, Дочь Кравец из «Квартал 95» засветила младшего брата, которого крайне редко показывают: фото малыша.

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