Звезда "Квартал 95" Елена Кравец в очередной раз доказала свое мастерство в перевоплощениях

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 44-летней актрисы опубликовали свежее видео с закулисным мини-интервью Елены на шоу звездных пародий "Липсинк батл" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, в финале Кравец появилась в образе известного итальянского музыканта и актера Адриано Челентано. Актриса вышла на сцену в полосатом брючном костюме, сиреневой рубашке, шляпе и солнцезащитных очках.

Как раз из-за последних с Еленой и приключился конфуз. Ведущая бэкстейджа Татьяна Татарченко обратила на это внимание:

"Знаешь, я так переживала за тебя, когда тебе быстро нужно было надеть очки... я думала, что ты себе выколешь... (глаза, - ред.)", - изумилась она.

"Да! Они не надевались!", - подтвердила Кравец.

А другой ведущий Слава Демин заметил некоторое сходство в движениях актрисы в образе Челентано с ее прежним перевоплощением в американскую певицу Тину Тернер.

"Тина ходит по прямой, а тут же "обезьянье"... немножко, он весь такой гибкий очень", - объяснила Елена и показала наглядно, в чем разница походок этих двух персонажей.

Кроме того, у Кравец поинтересовались, чей образ было сложнее пародировать.

"Как-то ни тот, ни тот не было очень сложно - было очень интересно, вызов - да. В Челентано сложнее всего было не танцевать. Он же все время еще отбивает такт. Очень тяжело было просто стоять и что-то изображать", - поделилась артистка.

Пользователи оценили старания звезды "Квартал 95": "Какая же Ленка крутая👍👍👍. Получилось просто бомба-ракета, слушала бы и слушала👏"; "Это было фантастическое перевоплощение !!! 😎".

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" приспустила кофточку с плеч, жаркий кадр: "Бесподобная какая".

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