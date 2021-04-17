"Не очень хорошая идея"

Звезда "Квартал 95" актриса Елена Кравец поразила смелым перевоплощением

Как передает Politeka.net, 44-летняя юмористка появится в шоу звездных пародий "Липсинк баттл" в неожиданном образе, примерив мужской костюм и шляпу. Соответствующие кадры были опубликованы на ее фан-страничке в Инстаграм.

ВУже в эту субботу, 17 апреля, на телеканале "1+1" состоится долгожданный суперфинал проекта. Юрий Ткач, Владимир Дантес, Леся Никитюк, Дмитрий Монатик, Дарья Петрожицкая, а также Елена Кравец будут бороться за золотой пояс и звание лучшего пародиста.

"Уже не секрет, кого Лена будет пародировать в эту субботу в Липсинк Батле:) 💣🙌", - говорится в подписи.

Ее очередным персонажем станет Адриано Челентано - известный итальянский музыкант и актер.

Кравец выйдет на сцену в полосатом брючном костюме, сиреневой рубашке, шляпе и солнцезащитных очках.

Пользователи горячо обсудили увиденное, предвкушая зрелище:

"В который раз убеждаюсь что Лена союз красоты и таланта 🔥👏"

"Реально похожа👍👍👍. Елена💥"

"Лена пародировать Челентано - это не очень хорошая идея😂"

"Елена, мой фоворит однозначно👏🔥. Буду держать кулаки, чтобы золотой пояс, заслуженно, был у нее 🙌😍"

"Обязательно буду смотреть суперфинал 👀📺 Надеюсь, что именно Елена получит золотой пояс "Липсинк батл" 🥇🏆✌🏻"

Ранее Кравец пародировала американскую певицу Тину Тернер. Юмористка появилась на сцене в мини-платье с глубоким декольте, пышном парике и с соответствующим гримом (пришлось накинуть ей лет 30 и сделать кожу на несколько тонов темнее).

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" приспустила кофточку с плеч, жаркий кадр: "Бесподобная какая".

Как сообщала Politeka, звезды «Квартал 95» Ткач и Кравец пошли на «смену пола», чтобы узнать, кто из них круче: «Наша семья…».

Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" схлестнется с Никитюк, страсти накалились до предела: "Люди не будут знать...".