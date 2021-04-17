Звезда "Квартал 95" актриса Елена Кравец поразила смелым перевоплощением
Как передает Politeka.net, 44-летняя юмористка появится в шоу звездных пародий "Липсинк баттл" в неожиданном образе, примерив мужской костюм и шляпу. Соответствующие кадры были опубликованы на ее фан-страничке в Инстаграм.
ВУже в эту субботу, 17 апреля, на телеканале "1+1" состоится долгожданный суперфинал проекта. Юрий Ткач, Владимир Дантес, Леся Никитюк, Дмитрий Монатик, Дарья Петрожицкая, а также Елена Кравец будут бороться за золотой пояс и звание лучшего пародиста.
"Уже не секрет, кого Лена будет пародировать в эту субботу в Липсинк Батле:) 💣🙌", - говорится в подписи.
Ее очередным персонажем станет Адриано Челентано - известный итальянский музыкант и актер.
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Кравец выйдет на сцену в полосатом брючном костюме, сиреневой рубашке, шляпе и солнцезащитных очках.
Пользователи горячо обсудили увиденное, предвкушая зрелище:
"В который раз убеждаюсь что Лена союз красоты и таланта 🔥👏"
"Реально похожа👍👍👍. Елена💥"
"Лена пародировать Челентано - это не очень хорошая идея😂"
"Елена, мой фоворит однозначно👏🔥. Буду держать кулаки, чтобы золотой пояс, заслуженно, был у нее 🙌😍"
"Обязательно буду смотреть суперфинал 👀📺 Надеюсь, что именно Елена получит золотой пояс "Липсинк батл" 🥇🏆✌🏻"
Ранее Кравец пародировала американскую певицу Тину Тернер. Юмористка появилась на сцене в мини-платье с глубоким декольте, пышном парике и с соответствующим гримом (пришлось накинуть ей лет 30 и сделать кожу на несколько тонов темнее).
Напомним, что Кравец из "Квартал 95" приспустила кофточку с плеч, жаркий кадр: "Бесподобная какая".
Как сообщала Politeka, звезды «Квартал 95» Ткач и Кравец пошли на «смену пола», чтобы узнать, кто из них круче: «Наша семья…».
Также Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" схлестнется с Никитюк, страсти накалились до предела: "Люди не будут знать...".