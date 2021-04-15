Известная пародийная артистка, звезда «Квартал 95» Елена Кравец сразила наповал эффектным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Елена опубликовала несколько фото, сделанных на съемках «Вечернего квартала». Кравец предстала в блестящем платье, а ее коллеги по «Женскому кварталу» позировали в вечерних платьях с необычными вырезами. Выглядели девушки невероятно свежо и привлекательно. Видно было, что Елена сияет от счастья.

«В эту субботу премьера эфира "Вечернего Квартала", который мы сняли без зрителей, к сожалению... Но зато на нас с высоты своих конструкций и экранов смотрели наши новые декорации! Очень классные, как по мне!) Думаю, вам тоже понравится, как мы освежили привычную картинку, весна же или где? А ещё девчонки из @zhenskiykvartal_official приходили. Пошалили с ними немного на новой сцене!», - подписала фото Кравец.

В комментариях Елене оставили массу комплиментов.

«Вау, Лена! Всё краше, и краше», «Ой класс», «Очень красивая», «Гардероб женского квартала как отдельный вид искусства», «Без слов, Королева», «Шикарная», «Вы Елена с каждым днем все лучше и краше становитесь!!! Так держать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" приспустила кофточку с плеч, жаркий кадр: "Бесподобная какая".

Как сообщала Politeka, звезды «Квартал 95» Ткач и Кравец пошли на «смену пола», чтобы узнать, кто из них круче: «Наша семья…».

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