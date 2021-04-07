Зірка Студії "Квартал 95" Олена Кравець підкорила чуттєвим образом на серії чорно-білих фото

Як відомо, популярна артистка віддає перевагу класичному стилю в одязі і звикла до портретних, ніжних фотосесій. Цей раз не був винятком-шанувальники згадали кращу, на їхню думку, зйомку Олени в чорно-білій обробці.

На фото зірка позувала в чорній кофті зі спущеними плечима і акуратним вирізом в зоні декольте, щоб підкреслити тендітну фігуру. Коротке світле волосся було укладено в хаотичну укладку, а сережки з довгими звисаючими «нитками» доповнили цибулю в мінімалістичному стилі.

Яскраво посміхаючись і кокетуючи на камеру, Кравець вдалося підкорити навіть у стриманому образі:

"Яка (!!!) 😍 😍 😍 Неймовірні фото # еленакравец # 95Квартал; супер, Супер, супер!!! Дівчина загадка, дівчина з родзинкою!!! Оленка, ви приголомшлива!!!! ❤ ️ ❤ ; Супер фото!!!; Краса😍; все по своєму красиві, але в 1-й щось особливо красиве і жіночно мило❤;дуже красиві фото, особливо перше; класна Оленка, красуня як завжди🔥;неповторна, неземна».

Також Кравець показала, як перевтілилася в колишню солістку ВІА Гри, популярну співачку Віру Брежнєву. Для цього їй довелося приміряти перуку з довгим блондинистим волоссям і чорне плаття з величезним вирізом на спідниці і стильним поясом. Фінальним акордом стала фірмова родимка співачки, яку Кравець намалювали під губами.

Потім вона починає диктувати свій номер телефону. Пізніше "співачка" сідає за стіл, де починає щось розповідати з зухвалим виразом обличчя. Кравець явно намагається виглядати одночасно спокусливо і зухвало.

Нагадавши, Кравець з " Квартал 95 "з декольте глибше змусила чоловіків червоніти, а жінок заздрити:" Профі!".

Як повідомляла Politeka, рідкісні знімки юної Кравець з " Квартал 95 "з чоловіком-красенем і дочкою потрапили в Мережу:" надто...".

Також Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 "розповіла, що подарувала на 18-річчя старшої дочки:"я мало не впала".