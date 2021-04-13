Зірка "Квартал 95" Олена Кравець і телеведуча Леся Нікітюк стали конкурентками

Обидві знаменитості - нерідкі гості на різних проєктах, передає Politeka.net. Зірки дуже талановиті, що вже неодноразово доводили.

Так, цього разу Кравець і Нікітюк зійдуться у фінальній битві в шоу "Ліпсінк батл". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Про це повідомляється в офіційній групі програми. Крім зазначених артисток, також за золотий пояс поборються: Юрій Ткач, MONATIK, Володимир Дантес та Дар'я Петрожицька.

Пристрасті загострилися до межі, адже вже скоро повинні визначити переможця.

За чотири години публікація зібрала понад 1500 переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі ділилися своєю думкою, хто переможе, а також розповіли, за кого вболівають.

"Даша, Даша, тільки Даша🔥❤️", " якщо Даша з Лесею, то люди не знатимуть, за кого голосувати😂але Даша все одно трохи краще перевтілюється в роль, ніж Леся😍", "Я За Дантеса і Монатіка🔥", "Даша однозначно, Даша....", "Монатік 🔥🔥🔥🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на шоу "Ліпсінк батл" пародіюють зірок нашої та зарубіжної естради. Учасники програми повинні максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Хто краще впорається зі своїм завданням, той перемагає.

Цієї суботи відбудеться довгоочікуваний фінал.

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