Популярне шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл" підходить до свого завершення

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційному акаунті проекту в Instagram. Як стало відомо, в суботу відбудеться суперфінал шоу, в якому змагатимуться переможці минулих випусків.

"Юрій Ткач, Олена Кравець, Володимир Дантес, Даша Петрожицька, Леся Нікітюк і MONATIK будуть боротися за золотий пояс і звання кращого пародиста. Так, вже в суботу глядачі побачать яскравий батл, який розгориться між актрисою Оленою Кравець і її колегою по "Вечірньому кварталу", актором Юрієм Ткачем", - повідомили на сторінці.

Відомо, що заради шоу обидва артисти "змінять стать". Ткач перевтілитися в співачку Billie Eilish, а Кравець приміряє чоловічий образ легендарного актора і співака Адріано Челентано. Глядачі повинні будуть з'ясувати, хто із зірок "Квартал 95" крутіший.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу захоплених відгуків.

"Це буде бомба", "всі найкрутіші зірки зібралися", "чекаю з нетерпінням", «чекаємо!», «Клас. Наша сім'я обожнює ваше шоу", "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що образи інших учасників автори вирішили не розкривати, щоб не зіпсувати враження і підігріти інтерес до шоу.

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