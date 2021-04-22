Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец примерила на себя роскошный образ и рассказала о том, как частично осуществила мамину мечту

Как пишет Politeka.net, юмористка рассказала немного о своем детстве в новом посте в Инстаграм. Так, Кравец вспомнила, что когда ей было 7-8 лет, ее мама восхищалась выступлением одной из певиц в сопровождении оркестра.

«Мама тогда мечтательно сказала:

-Мне кажется, это большое счастье для женщины: знать, что ты талантливая певица и обладаешь уникальным голосом, стоять на сцене в красивом наряде и так легко и красиво петь живьём, да ещё в сопровождении оркестра!», - вспомнила Кравец.

Она отметила, что сама так и не стала выдающейся певицей, однако, в новом номере «Вечернего Квартала» ей довелось выступить на сцене с песней в сопровождении оркестра.

«Талантливой певицы из меня не вышло, но отчасти немного «мамина» мечта-выступить в сопровождении оркестра, сбылась совсем недавно: в новом выпуске «Вечернего Квартала», - рассказала звезда.

На новых фото она предстала в образе настоящей дивы. На ней узкое бежевое платье с глубоким декольте, а также тонкой сеточкой со сверкающими стразами сверху.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее публикацию.

«Лен, ну разве можно такое выдержать, скажите!?», «Обожаю этот образ твой!!!! Невероятно красивый», «Богиня», «Елена, это просто услада для глаз. Вы безусловный талант», «Я сейчас ослепну от вашей красоты», - пишут люди.

Напомним, дочь Кравец из «Квартал 95» засветила младшего брата, которого крайне редко показывают: фото малыша.

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