Известная пародийная артистка, звезда «Квартал 95» Елена Кравец крайне редко показывает в сети своих младших детей

Как передает Politeka.net, актриса оберегает личную жизнь и старается лишний раз не светить лица детей, которым летом исполнится уже по 5 лет. А вот старшая дочка звезды Мария время от времени публикует видео с младшим братом и сестрой.

Сама Маша, как известно, несколько лет живет отдельно от родителей. Она переехала в отдельное жилье, чтобы ей было комфортнее добираться до учебы и общаться с друзьями. Благодаря такому решению семьи Маша очень быстро повзрослела и стала самостоятельной.

Судя по сторис Марии в Инстаграм, иногда она гостит у родителей. Недавно она опубликовала у себя в сети видео, на которое попали вечерние развлечения ее брата Вани. Мальчик что-то кушал и очень заинтересовался ложкой. Он обратил внимание на то, что в ложке есть отражение и начал кривляться. Машу это очень позабавило.

Стоит отметить, что Маше уже 18 лет. У нее очень большая разница в возрасте с двойняшками Ваней и Катей.

Ранее мы писали, что Елена Кравец впечатлила вечерним образом в новом выпуске «Квартал 95». Выглядела она очень молодо.

Напомним, что Кравец из "Квартал 95" огорошила поведением за бокалом пива, видео уже в сети: "Нос чесаться начал…".

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