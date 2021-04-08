Відома пародійна артистка Олена Кравець перевтілилася в блондинку і показала свою " гуляночку"

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Олена Кравець, актриса" Квартал 95 " розмістила комедійне відео, на якому постала в новому образі. Олена перетворилася на блондинку і показала сценку "на літнику", (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Дівчина сидить в компанії чоловіка в костюмі. На ній шикарне бордове плаття. Коли підходить офіціант Олена замовляє:

"Три плотвички пожирніше, тільки не жовті і з ікрою. Світле нефільтроване в півлітровому келиху... Так, і не забудьте сухарики з холодцем і хріном".

Коли приносять суху рибу дама починає активно її гризти, стукати нею об стіл, і навіть підпалює риб'ячий міхур... У цей час звучить завзята композиція Вєрки Сердючки "Гуляночка".

"Блііін, звідки це, де дивитися цілком???", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "😂😂😂", "Леночка ти розумничка", " Вийшла якась інтелігента хуліганка😉 😉 😉 😉. Олена може геніально зіграти будь що і будь кого👏👏👏👍👍👍❤️❤️❤️❤️", "Супер!!!🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️", "Красива талановита Оленка зіграє вам таки кого завгодно", " міхур треба вставити в хвостик і обпалювати зубочистками ...", "Світлоті нефільтроване, а принесли темне)", " клас😂 на роботі..аж настрій піднялася, ніс свербіти почав😂 😂 😂", - написали шанувальники

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