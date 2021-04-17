"Не дуже гарна ідея"

Зірка "Квартал 95" актриса Олена Кравець вразила сміливим перевтіленням

Як передає Politeka.net, 44-річна гумористка з'явиться в шоу зоряних пародій "Ліпсінк баттл" в несподіваному образі, приміривши чоловічий костюм і капелюх. Відповідні кадри були опубліковані на її фан-сторінці в Instagram.

Вже цієї суботи, 17 квітня, на телеканалі "1+1" відбудеться довгоочікуваний суперфінал проекту. Юрій Ткач, Володимир Дантес, Леся Нікітюк, Дмитро Монатік, Дарина Петрожицька, а також Олена Кравець боротимуться за золотий пояс і звання кращого пародиста.

"Вже не секрет, кого Олена буде пародіювати цієї суботи в Ліпсінк батлі:)💣 🙌", - йдеться в підписі.

Її черговим персонажем стане Адріано Челентано - відомий італійський музикант і актор.

Кравець вийде на сцену в смугастому брючному костюмі, бузковій сорочці, капелюсі та сонцезахисних окулярах.

Користувачі гаряче обговорили побачене, передчуваючи видовище:

"Вкотре переконуюся що Олена союз краси і таланту 🔥 👏"

"Реально схожа👍 👍 👍. Олена💥"

"Лена пародіювати Челентано - це не дуже хороша ідея😂"

"Олена, мій фоворит однозначно👏🔥. Буду тримати кулаки, щоб золотий пояс, заслужено, був у неї 🙌 😍"

"Обов'язково буду дивитися суперфінал 👀 📺 сподіваюся, що саме Олена отримає Золотий пояс "Ліпсінк Батл" 🥇 🏆 ✌"

Раніше Кравець пародіювала американську співачку Тіну Тернер. Гумористка з'явилася на сцені в міні-сукні з глибоким декольте, пишній перуці та з відповідним гримом (довелося накинути їй років 30 і зробити шкіру на кілька тонів темніше).

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" приспустила кофтинку з плечей, жаркий кадр:"Незрівнянна яка".

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