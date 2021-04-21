Зірка "Квартал 95" Олена Кравець в черговий раз довела свою майстерність у перевтіленнях

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 44-річної актриси опублікували свіже відео з закулісним міні-інтерв'ю Олени на шоу зоряних пародій "Ліпсінк батл" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, у фіналі Кравець з'явилася в образі відомого італійського музиканта й актора Адріано Челентано. Актриса вийшла на сцену в смугастому брючному костюмі, бузковій сорочці, капелюсі та сонцезахисних окулярах.

Якраз через останні з Оленою і трапився конфуз. Ведуча бекстейджу Тетяна Татарченко звернула на це увагу:

"Знаєш, я так переживала за тебе, коли тобі швидко потрібно було надіти окуляри... я думала, що ти собі можешь виколоти... (очі, - ред.)", - здивувалася вона.

"Так! Вони не одягалися!", - підтвердила Кравець.

А інший ведучий Слава Дьомін помітив деяку схожість в рухах актриси в образі Челентано з її колишнім перевтіленням в американську співачку Тіну Тернер.

"Тіна ходить по прямій, а тут же "мавпяче"... трошки, він весь такий гнучкий дуже", - пояснила Олена і показала наочно, в чому різниця ходи цих двох персонажів.

Крім того, у Кравець поцікавилися, чий образ було складніше пародіювати.

"Якось ні той, ні той не було дуже складно - було дуже цікаво, виклик - так. У Челентано найскладніше було не танцювати. Він же весь час ще відбиває такт. Дуже важко було просто стояти і щось зображати", - поділилася артистка.

Користувачі оцінили старання зірки "Квартал 95": "яка ж Оленка крута👍 👍 👍. Вийшло просто бомба-ракета, слухала б і слухала👏"; "це було фантастичне перевтілення !!! 😎".

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" приспустила кофтинку з плечей, жаркий кадр:"Незрівнянна яка".

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