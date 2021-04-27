Известная актриса Елена Кравец, звезда проектов "Квартал 95", пробует себя в новой работе

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец уже давно известна украинцам по проектам "Квартал 95". Красотка несколько лет назад начала проект "Женский квартал". Актриса настолько популярна, что фанаты создали множество фан-страничек, где обсуждают звезду.

Так случилось и в этот раз, ведь на одной из таких страничек появилось фото Елены и интригующая подпись:

"Елена Кравец присоединится к команде ведущих шоу «Твой День».

24 мая в 11:15 на телеканале «1+1» стартует дневное инфотейнмент-шоу «Твой день». В проекте будет шесть основных ведущих: Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Стася Ровинский, Владимир Рабчун, имя шестого ведущего пока держится в таемници.

Ведущие будут вести новое шоу по три, а по четвергам эфиры вместе с ними будет проводить и Елена Кравец. Этот день создатели шоу назвали «четверг с Еленой Кравец»", - написано под фото.

Фанаты поставили почти 400 лайков и написали комментарии:

"Ждем с нетерпением, обязательно будем смотреть", "Изумительная, счастья", "Лучше бы она вернулась в Женский квартал, но ее актуальное удалили из их профиля. Вряд ли она уже туда вернется".

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