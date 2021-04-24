Звезда "Квартал 95"актриса, Елена Кравец, неожиданно высказалась об украинском рэпере Потапе

Елена Кравец уже много лет на сцене выступает со своим коллективом "Квартал 95", передает Politeka.net. Шутки студии бывают не только смешными, но и жесткими. Случалось, когда коллектив попадал в скандал из-за своих высказываний на сцене.

В этот раз Елена Кравец "прошлась" по рэперу Потапу. Соответствующий видео-анонс опубликовали на официальной странице студии. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах артистка предстала в зеленом костюме рядом с певицей Настей Каменских в мини-платье с золотой вышивкой, которая выглядела растерянной.

"Я вообще не понимаю - ну, зачем тебе золото? Зачем тебе это все? У тебя муж - Потап. У меня муж - не Потап. Мой муж не собирает дань с молодых артистов по все стране", - неожиданно заявила Кравец.

"Новый выпуск обновленного весеннего "Вечернего Квартала" - сегодня... Друзья, не пропустите!", - написали авторы публикации.

За час видео собрало более 7000 просмотров и много комментариев.

"На русском было лучше", "Не ТОТ квартал, не ТОТ... БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГО...", "Вот как любимые люди, артисты, которых ждал, обожал, превратились в ненавистных, неприятных, циничных до мозга костей людей? Это ж надо так постараться. Не зря говорят "От любви до ненависти один шаг". Здорово у них вышло", - написали пользователи сети.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" очаровала украинцев лучезарной улыбкой: "Богиня".

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