Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец примерила на себя образ нежной красотки и поделилась серией снимков с роскошным букетом белых роз.
Как пишет Politeka.net, коммедийная актриса задумчиво и романтически позировала для самой нежной фотосессии, которой поделились на фан-страничке в новом посте в Instagram. Так, Кравец в класической белой рубашке с черной бабочкой и ожерельем расцвела рядом с огромным букетом.
"Фотосессия с белыми розами", - подписала звезда серию снимков.
На новых фото Кравец предстала цветущей и пахнущей с огромным букетом белых роз. На ней узкое бежевое платье с глубоким декольте, а также тонкой сеточкой с блестящими стразами сверху.
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Поклонники певицы тут же отреагировали на ее публикацию.
"Ой, а я кажется даже знаю, что снимали в этот день)))", "Шикарна фотосесія, шикарна Олена", "Елена ты просто красавица!!", "
Леночка,ты красотка и актриса супер, спасибо", " я сейчас ослепну от вашей красоты", " Сама красива жінка Всесвіту з назвою Украіна", " Леночка, ты умница, красавица и вообще суперрр!!!", - пишут фолловеры.
Напомним, юная дочь Кравец из "Квартал 95" привлекла к себе внимание новыми фото, приспустив халат: "Вау, Машка".
Как сообщала Politeka, с неузнаваемой Еленой Кравец из " Квартал 95 "случился конфуз на сцене:" я так переживала...".
Также Politeka писала, что Кравец из " Квартал 95 "радикально изменила образ, от Ленки не осталось и следа:" уже не секрет...".