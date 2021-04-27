Кравец из "Квартал 95" расцвела рядом с огромным букетом

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец примерила на себя образ нежной красотки и поделилась серией снимков с роскошным букетом белых роз.

Как пишет Politeka.net, коммедийная актриса задумчиво и романтически позировала для самой нежной фотосессии, которой поделились на фан-страничке в новом посте в Instagram. Так, Кравец в класической белой рубашке с черной бабочкой и ожерельем расцвела рядом с огромным букетом.

"Фотосессия с белыми розами", - подписала звезда серию снимков.

На новых фото Кравец предстала цветущей и пахнущей с огромным букетом белых роз. На ней узкое бежевое платье с глубоким декольте, а также тонкой сеточкой с блестящими стразами сверху.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее публикацию.

"Ой, а я кажется даже знаю, что снимали в этот день)))", "Шикарна фотосесія, шикарна Олена", "Елена ты просто красавица!!", "

Леночка,ты красотка и актриса супер, спасибо", " я сейчас ослепну от вашей красоты", " Сама красива жінка Всесвіту з назвою Украіна", " Леночка, ты умница, красавица и вообще суперрр!!!", - пишут фолловеры.

Напомним, юная дочь Кравец из "Квартал 95" привлекла к себе внимание новыми фото, приспустив халат: "Вау, Машка".

Как сообщала Politeka, с неузнаваемой Еленой Кравец из " Квартал 95 "случился конфуз на сцене:" я так переживала...".

Также Politeka писала, что Кравец из " Квартал 95 "радикально изменила образ, от Ленки не осталось и следа:" уже не секрет...".