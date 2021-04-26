Девочка всё больше похожа на мать

Дочь известной украинской актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец Мария пококетничала на публику, как взрослая

18-летняя дочь украинской юмористки Мария Кравец решила не отставать от своей звездной родительницы и также стать популярной.

Девушка еще три года назад вырвалась из родительского гнездышка и пытается быть самостоятельной. Она уже успела попробовать себя в моделинге, также Маша активно ведет страницу в Инстаграм, на которую подписаны почти 17 тысяч человек, передает Politeka.net

Молодая блогерша похвалилась парочкой селфи, сделанных в домашней обстановке.

Девушка показала свое юное личико крупным планом и густые шелковистые волосы, не забыв пококетничать с публикой. Она пикантно приспустила махровый халатик с одного плеча и слегка засветила нижнее белье.

Нужно сказать, что с возрастом Мария все больше становится похожей на свою известную маму.

«Как дела?», - невинно спросила девушка у своих фолловеров.

"Вау Машка",

"Машаааа, это🔥🔥🔥",

"Все ок а у тебя как делишки машуля😘", - пишут в сети.

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