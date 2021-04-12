Дочь известной украинской актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец Мария впечатлила ночными развлечениями

Как передает Politeka.net, недавно Мария отметила свое 18-летие и стала полностью самостоятельной. Как известно, девушка с 16 лет живет отдельно от родителей. Мама сняла ей квартиру, в которой она жила вместе с подругой. На такой шаг семья пошла после рождения двойняшек. Вся жизнь Марии проходила в одном районе, а жила она совершенно в другом. Квартирный вопрос решил все проблемы.

Мария редко делится в Инстаграм подробностями о своей личной жизни, но иногда балует своих фолловеров пикантными кадрами. Так, в свежих сторис девушка засветила свои ночные развлечения. Мария скрыла лицо за солнцезащитными очками и танцевала под музыку. В каком заведении может находиться девушка в разгар карантина непонятно, но судя по видео, людей там немало. Мама точно не обрадуется.

Ранее мы писали, что дочка Кравец превратилась в гламурную певицу ради видео в ТикТок. Мария вместе с подругой сделали макияж и прически, чтобы создать красивое видео. На ролике они пели и танцевали. Как известно, Маша около 10 лет профессионально занимается танцами, успев за это время поучаствовать во многих танцевальных конкурсах.

Напомним, что редкие снимки юной Кравец из "Квартал 95" с мужем-красавцем и дочерью попали в Сеть: "Чересчур...".

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" в кружевном корсете решила показать, какой шалуньей выросла: "Мамина копия".

Также Politeka писала, что юная дочь Кравец из «Квартал 95» ошеломила взрослым образом в кружевном корсете: «А мама видела?».