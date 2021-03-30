Дочка відомої зірки "Квартал 95" показала рідкісні кадри з молодими батьками і кілька кадрів своїх дитячих фото

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Маша Кравець показала рідкісні кадри молодої Олени Кравець з красенем-чоловіком.

На фото, виставлених в сторіс Марія розмістила свої дитячі фото, а також кілька кадрів своєї молоденької матусі Олени.

У кадрі Олена і Сергій тримають на руках свою дитину доньку Машеньку. Чоловік з довгим волоссям і квітуча Олена в саєчці в смужку. Малятко ж одягнена, як справжня принцеска - в рожеве платтячко і панаму такого ж кольору. Батьки тримають дитину немов маленький скарб.

На наступному знімку, Олена сама показує Машеньку, яка" надула щічки", а Олена з короткою стрижкою щасливо посміхається фотографу.

Відомо, що на 18-тиріччя дочка Маша отримала в подарунок вечірку, яку відзначила зі своїми друзями.

У пості, який розмістила Марія кілька днів тому, фоловери обсипають дівчину компліментами, і підносять у своїх коментарях: "Дочка богині", "Вельми прекрасна Марія в цю темну пору мені знадобились сонцезахисні окуляри що б зберегти свої очі від близку вашої краси😍😍😍", "Не законно бути такою гарною!😍 ", "Стильно, красиво💥 😍"машкааа, знаєш, як достукатися до сердечка👅 🤩".

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