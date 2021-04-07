Дочка відомої української актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець вразила дорослою фотосесією

Як передає Politeka.net, 18-річна донька артистки вже давно веде самостійне життя. Як зізнавалася сама Кравець, Марія з'їхала жити на окрему квартиру, коли їй було 16 років. Зараз Маша вже повнолітня, тому вільна робити те, що хоче.

На свіжих фото дівчина постала в дуже спокусливому вигляді. Вона позувала в білому мереживному корсеті, який нагадував білизну. Марія сиділа на ліжку, скинувши з себе сорочку і засвітивши апетитні форми. Варто відзначити, що з віком Марія все більше стає схожою на свою маму.

"Позую", - коротко підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красуня", "Машаааа", "ну я в неї закоханий", "а мама бачила?", "Це любов", «незвичайна і незалежна», «Браво», «неймовірна», "Ангелок", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Маша Кравець перетворилася на гламурну співачку, вразивши талантом. У себе в ТікТок дівчина опублікувала відео, на якому співала і танцювала разом зі своєю подругою. Обидві дівчини змінилися для зйомок ролика: зробили макіяж і зачіски.

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