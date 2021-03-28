Гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець і її чоловік здивували одкровенням - які пристрасті киплять в їхній родині

Як передає Politeka.net, парочка дала міні-інтерв'ю Катерині Осадчій в "Світському житті", відповівши на питання, пов'язані з танцями, а вони, виявляється, не на останньому місці в списку улюблених справ кожного з членів їх сім'ї.

Так, сама Олена два роки тому брала участь у шоу "Танці з зірками". Після 12 тижнів участі вони з партнером Максом Леоновим покинули проект, з вагоном неймовірних вражень.

"Це було красиво, яскраво і сильно, боляче, весело, чесно, часом навиворіт", - так описувала свої відчуття після паркету Кравець.

Зараз гумористка вирішила зробити танцювальну перерву, проте її чоловік, екс-продюсер "Квартал 95" Сергій Кравець, мріє разом з нею займатися латиноамериканськими танцями. Тим більше, що як виявилося, він зовсім не ревнував кохану до її партнера по шоу.

"Ми ж розуміємо, що це телебачення, емоції, які повинні бути на екрані, - зізнався він. - Коли ти приходиш на репетицію і бачиш, як люди працюють, вмирають, розумієш, що там більше фізики, ніж хімії".

Крім того, танцями на професійному рівні займається 18-річна дочка Олени та Сергія Маша. Навіть малюки, 4-річні двійнята Катя і Ваня, вже відвідують гурток бальних танців.

Раніше ми розповідали, Олена зворушила публіку кумедною історією та рідкісним кадром чоловіка й сина.

"- Пап, а що таке "стародавня каналізація"?

- Може "цивілізація", Вань?

- Зараз... я задумався...

😂😂😂😂

#моимужички", - йдеться в підписі.

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