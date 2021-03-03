Дочка відомої української актриси, зірки "Квартал 95" Олени Кравець вразила домашньою фотосесією
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 18-річна Маша опублікувала фото, на якому постала у фіолетовій толстовці з котиком. Дівчина зробила селфі, показавши своє ідеальне обличчя. На одному фото Марія вибрала вельми пікантну позу. Вона підняла очі вгору, відкрила ротик, зробивши акцент на своїх пухких губах.
"Домашній фотосет", - підписала фото юна красуня.
У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.
"Ну що за Twilight Sparkle", "Машкааа, знаєш, як достукатися до сердечка", "дочка богині", "осліпла", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, 24 лютого Марії виповнилося 18 років. Правда, до свого повноліття дівчина вже жила одна. Сама Олена одного разу розповідала в інтерв'ю, що з 15 років Маша живе в окремій квартирі, оскільки там вона ходить в школу і спілкується зі своїми друзями. За словами Кравець, перший час її дочка ділила квартиру з подругою.
Як зізнається горда мама, Маша дуже швидко подорослішала з того моменту, як стала жити самостійно. Це видно і по фотографіях юної дівчини, яка з кожним роком все більше стає схожа на маму.
Нагадаємо, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" відірвалася на вечірці в обнімку з Меладзе: кадри потрапили в мережу.
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