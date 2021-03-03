Дочь известной украинской актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец впечатлила домашней фотосессией

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 18-летняя Маша опубликовала фото, на котором предстала в фиолетовой толстовке с котиком. Девушка сделала селфи, показав свое идеальное лицо. На одном фото Мария выбрала весьма пикантную позу. Она подняла глаза вверх, приоткрыла ротик, сделав акцент на своих пухлых губах.

«Домашний фотосет», - подписала фото юная красотка.

В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Ну что за Twilight Sparkle», «Машкааа, знаешь, как достучаться до сердечка», «дочь богини», «Ослепла», - пишут пользователи сети.

Как известно, 24 февраля Марии исполнилось 18 лет. Правда, до своего совершеннолетия девушка уже жила одна. Сама Елена однажды рассказывала в интервью, что с 15 лет Маша живет в отдельной квартире, поскольку там она ходит в школу и общается со своими друзьями. По словам Кравец, первое время ее дочь делила квартиру с подругой.

Как признается гордая мама, Маша очень быстро повзрослела с того момента, как стала жить самостоятельно. Это видно и по фотографиям юной девушки, которая с каждым годом все больше становится похожа на маму.

Напомним, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" оторвалась на вечеринке в обнимку с Меладзе: кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, серьезная Кравец из «Квартал 95» срочно обратилась к украинцам: «Пришло время поговорить по-взрослому…».

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» не удержалась и примеряла хищный образ ради нового шоу: «Мамочки мои…».