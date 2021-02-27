Дочка відомої гумористки, зірки "Квартал 95" Олени Кравець покуражилася на вечірці, обнявши подушку із зображенням Валерія Меладзе
Як повідомляє Politeka.net Маша Кравець, дочка знаменитої Олени Кравець з Кварталу 95 розмістила в сторіс забавні кадри вечірки, де вона танцює обійнявшись з подушкою, на якій зображений в повний зріст Валерій Меладзе.
У кадрах маша тісно притискає Валерія, підспівуючи і виляючи стегнами, пісня, яка звучить під час виступу Маші- "Красиво" в якій звучать слова: "у перший день весни на краєчку Землі…"
Маша куражиться під відому музику, і йде зі сцени. Все відео знято в фіолетовому кольорі, по всій видимості дівчина знаходиться в нічному клубі. Маша танцює в черевиках, міні-спідниці та білій сорочці з широкими рукавами.
В її попередньому сторіс вказана вечірка "SAVE UKRAINIAN TRAP MUSIC", яка проходила 26 лютого.
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Раніше дочка артистки показувала як відзначає своє 18-тиріччя, вона поділилася новим відео у своєму Тікток. На ньому Маша і її подруга спокусливо танцюють і підспівують популярній пісні. При цьому, обидві дівчини змінилися для зйомок ролика.
Так, Маша завила волосся і зробила собі незвично яскравий макіяж з блискучими тінями. Дівчина виглядає дійсно подорослішала.
Нагадаємо, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" покуражилася з подружкою в гламурних образах, кадри перетворення.
Як повідомляла Politeka, Олена Кравець з " Квартал 95 "публічно звернулася до дочки після запізнення:" ти ніколи не перестанеш...".
Також Politeka писала, що рідкісні кадри з підрослими двійнятами Кравець з "Квартал 95" злили в Мережу, які вони зараз: "мій пупсик"