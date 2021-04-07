Дочь известной украинской актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец впечатлила взрослой фотосессией

Как передает Politeka.net, 18-летняя дочка артистки уже давно ведет самостоятельную жизнь. Как признавалась сама Кравец, Мария съехала жить на отдельную квартиру, когда ей было 16 лет. Сейчас Маша уже совершеннолетняя, поэтому вольна делать то, что хочет.

На свежих фото девушка предстала в очень соблазнительном виде. Она позировала в белом кружевном корсете, который напоминал белье. Мария сидела на кровати, сбросив с себя рубашку и засветив аппетитные формы. Стоит отметить, что с возрастом Мария все больше становится похожей на свою маму.

«Позирую», - коротко подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Машаааа», «ну я в нее влюблен», «А мама видела?», «Это любовь», «Необыкновенная и независимая», «Браво», «Невероятная», «Ангелок», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маша Кравец превратилась в гламурную певицу, впечатлив талантом. У себя в ТикТок девушка опубликовала видео, на котором пела и танцевала вместе со своей подругой. Обе девушки преобразились для съемок ролика: сделали макияж и прически.

Напомним, что эффектная дочь Кравец из «Квартал 95» заманила пухлыми губками в пикантной позе: «Ну что за…».

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" приспустила кофточку с плеч, жаркий кадр: "Бесподобная какая".

Также Politeka писала, что муж Кравец из "Квартал 95" внезапно раскрыл правду о ревности: "Когда ты приходишь на репетицию и видишь...".