Дочка гумористки з "Квартал 95" Олени Кравець, Маша, ще трохи й почне розбивати чоловічі серця

Як передає Рoliteka.net, Маша, яка нещодавно відзначила 18-річчя, опублікувала в "сторіз" свіжі кадри, на яких постала в спокусливому образі.

Дівчина покуражилася перед камерою в корсеті тілесного відтінку з білим мереживом, доповнивши лук модними джинсами з високою талією і світлою курточкою. Маша нанесла яскравий макіяж, підкресливши пухкі губки темно-червоною помадою.

Юна красуня потанцювала перед камерою, кривляючись, ніби співає. У якийсь момент вона зухвало розпахнула курточку, показавши соковиті принади крупним планом.

Відзначимо, Маша з 16 років живе окремо від батьків, знявши квартиру разом з подругою. Це було її особисте рішення, а рідні не стали перешкоджати, дозволивши їй стати самостійною. При цьому дівчина успішно закінчила елітну приватну Новопечерську школу.

Крім того, дочка Кравець ось уже більше 10 років професійно займається танцями, встигнувши за цей час взяти участь у багатьох танцювальних конкурсах в Україні та за кордоном.

Чим старше Маша стає, тим помітніше, як сильно вона схожа на Олену. Їй часто пишуть про це в коментарях під фото, якими вона ділиться в Instagram.

"Так на маму схожа😍 😍 😍"; "на матусю схожі. 🌹 "; "Мамина копія"; "Красуня, як і матуся😍".

Раніше ми розповідали, Маша, часом, дивує публіку надто дорослими образами. Нещодавно вона позувала у фіолетовій толстовці. У якийсь момент дівчина підняла очі наверх, відкрила ротик, зробивши акцент на своїх пухких губах.

Нагадаємо, що 18-річна дочка Кравець з "Квартал 95" відірвалася на вечірці в обнімку з Меладзе: кадри потрапили в мережу.

Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" не втрималася і приміряла хижий образ заради нового шоу:»матусі мої...".