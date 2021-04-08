Дочь юмористки из "Квартал 95" Елены Кравец, Маша, еще чуть-чуть и начнет разбивать мужские сердца

Как передает Рoliteka.net, Маша, которая недавно отметила 18-летие, опубликовала в "сториз" свежие кадры, на которых предстала в соблазнительном образе.

Девушка покуражилась перед камерой в корсете телесного оттенка с белым кружевом, дополнив лук модными джинсами с высокой талией и светлой курточкой. Маша нанесла яркий макияж, подчеркнув пухлые губки темно-красной помадой.

Юная красотка потанцевала перед камерой, кривляясь, будто поет. В какой-то момент она дерзко распахнула курточку, показав сочные прелести крупным планом.

Отметим, Маша с 16 лет живет отдельно от родителей, сняв квартиру вместе с подругой. Это было ее личное решение, а родные не стали препятствовать, позволив ей стать самостоятельной. При этом девушка успешно окончила элитную частную Новопечерскую школу.

Кроме того, дочь Кравец вот уже более 10 лет профессионально занимается танцами, успев за это время поучаствовать во многих танцевальных конкурсах в Украине и за границей.

Чем старше Маша становится, тем заметнее, как сильно она похожа на Елену. Ей часто пишут об этом в комментариях под фото, которыми она делится в Инстаграм.

"Так на маму похожа😍😍😍"; "На мамочку похожи. 🌹"; "Мамина копия"; "Красотка, как и мамочка😍".

Ранее мы рассказывали, Маша, порой, удивляет публику чересчур взрослыми образами. Недавно она позировала в фиолетовой толстовке. В какой-то момент девушка подняла глаза наверх, приоткрыла ротик, сделав акцент на своих пухлых губах.

Напомним, что 18-летняя дочь Кравец из "Квартал 95" оторвалась на вечеринке в обнимку с Меладзе: кадры попали в сеть.

Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» не удержалась и примеряла хищный образ ради нового шоу: «Мамочки мои…».