Известная украинская актриса Елена Кравец, звезда проектов "Квартал 95", показала себя после перемен во внешности

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец на днях объявила о том, что будет участвовать в проекте "Твой день", который выходит на телеканале "1+1". При этом красотку убрали на сайте "Женского квартала", где девушка была ведущей. Но Лена не остановилась на переменах в своей жизни и решила пойти еще дальше.

В этот раз Кравец опубликовала фотографии в Инстаграм, где показалась в автомобиле. Сразу можно заметить, что Елена сильно укоротила волосы. Красотка на одном из кадров повернула немного голову, демонстрируя новую стрижку.

"Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен!", - написала Елена.

"Сегодня в 19.00 у нас с Павлом Богаччи прямой эфир, так что присоединяйтесь! Пойду пока уложу новую челку", - добавила актриса, добавив веселый смайлик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Минус 10 по паспорту", "Нрав", "Яд. Огонь", "Кайф, какая же ты красивая", "Вау!!! Шикарно!!! Как минимум 10 лет куда то пропало", "Красотка, так намного лучше", "Вам очень идет новая прическа", "Так это же Кейт Таннер из любимого т/с Альф!", "Лена, супер, на 25".

Напомним, Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни

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