Появился первый кадр с нового выпуска "Квартал 95"
Как передает Politeka.net, фото опубликовал актер Степан Казанин на своей страничке в Instagram.
"Шикарная заставка, едва подсохшие декорации, обновлённый формат, свеженькие фишки...
Будет всё и все! И новый юмор и старый добрый Мартынец или Боклан", - сообщил Казарин в анонсе к новому выпуску.
На опубликованном кадре в центре внимания оказался Юрий Ткач, у которого судя по виду случился приступ. В номере также приняли участие Евгений Кошевой и Степан Казарин.
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Ранее в сети появилось забавное фото, на котором Юрий Ткач предстал в образе Билли Айшил.
Комику надели парик, нарастили ногти и даже вставили линзы, чтобы он был больше похож на певицу.
В таком образе актер "Квартал 95" выступит в финале звездного шоу пародий «Липсинк батл».
Напомним, что Ткач из «Квартал 95» решился на перемену внешности и показал результат: «Сделал себе операцию…».
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".
Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» показал, как замазывает следы похмелья косметикой: «Утром это выглядело…».