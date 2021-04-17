Вот это поворот

Появился первый кадр с нового выпуска "Квартал 95"

Как передает Politeka.net, фото опубликовал актер Степан Казанин на своей страничке в Instagram.

"Шикарная заставка, едва подсохшие декорации, обновлённый формат, свеженькие фишки...

Будет всё и все! И новый юмор и старый добрый Мартынец или Боклан", - сообщил Казарин в анонсе к новому выпуску.

На опубликованном кадре в центре внимания оказался Юрий Ткач, у которого судя по виду случился приступ. В номере также приняли участие Евгений Кошевой и Степан Казарин.

Ранее в сети появилось забавное фото, на котором Юрий Ткач предстал в образе Билли Айшил.

Комику надели парик, нарастили ногти и даже вставили линзы, чтобы он был больше похож на певицу.

В таком образе актер "Квартал 95" выступит в финале звездного шоу пародий «Липсинк батл».

Напомним, что Ткач из «Квартал 95» решился на перемену внешности и показал результат: «Сделал себе операцию…».

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» показал, как замазывает следы похмелья косметикой: «Утром это выглядело…».