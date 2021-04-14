Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач обзавелся цветастой шевелюрой, превратившись в копию популярной американской певицы

Известный юморист повеселил поклонников новым образом, поделившись соответствующим фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Ткач принимает участие в шоу «Липсинк баттл», в котором участники перевоплощаются в разных звезд, примеряя на себя их образы. Комик уже прошел в финал и теперь активно готовится к своему выступлению. Для него ему предстоит перевоплотиться в кумира молодежи – американскую певицу Билли Айлиш.

На новом фото Ткач показал себя в гримерке. Судя по всему, он готовится к съемкам. Комик, известный своей лысиной, уже примерил парик, имитирующий черные волосы певицы, окрашенные в неоновый зеленый цвет, а также голубые линзы.

На заднем фоне можно заметить дочь Ткача Лизу, которая тоже смотрит в камеру. Девочка выглядит на удивление спокойно, учитывая, что ее отец изменился до неузнаваемости.

«Лизи уже ничему не удивляется», - подписал фото юморист.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Билли Айлиш, которую мы заслужили», «Красота страшная сила», «Шо за малышка?», «А можно познакомиться с такой красоткой?», «Мало того шо с волосом так еще и зеленым», «Русалка», «Колобок сожрал Чиполлино, и он пророс!», «Билли Айлиш которая приехала от бабушки», «Хороша чертовка», - пишут люди.

Напомним, Кошевой довел своего друга Ткача из "Квартал 95" до крика, кадры истерики: "Юрчик, держи себя в руках".

Как сообщала Politeka, Ткач из «Квартал 95» показал, как замазывает следы похмелья косметикой: «Утром это выглядело…».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" с пышными локонами и во всем красном напугал своего друга Ткача: "не смог сдержать крик".