Звезда "Квартал 95" Елена Кравец вот уже почти 20 лет счастлива в браке со своим супругом, которому подарила троих детей
Актриса трогательно поздравила мужа Сергея с днем рождения, похваставшись его экстремальным увлечением. Соответствующие кадры и обращение к возлюбленному Елена опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"С днём рождения, мой главный пилот! Пусть вернётся в твою жизнь все, что делает тебя счастливым и свободным! Люблю♥️", - с теплом написала Елена.
На кадрах ее муж предстал в экипировке для автогонок. Он готовился к соревнованию.
Как известно, вот уже несколько лет Сергей имеет необычное хобби: он активно занимается автогонками и даже принимает участие в международных соревнованиях в этом довольно опасном и экстремальном виде спорта. Более того, он занимает призовые места.
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"Моя семья не пытается меня отговорить от моего увлечения, - делился он в одном из интервью. - Это мое хобби, и они это понимают. Наоборот, они меня поддерживают и даже приезжают болеть. Мою жену я пытался не столько приобщить к гонкам, сколько попытаться настоять на том, чтобы она прошла курс контр-аварийного вождения. Это важно даже на обычных дорогах".
Пользователи присоединились к поздравлениям:
"Поздравления лучшему из мужчин😍"
"Красавчик!! С праздником!!! Всех благ!!)👏💐🎁"
"С именинником 👏🙌❤️"
Ранее мы рассказывали, Кравец, которая неохотно распростняется о своей личной жизни, удивила фото мужа и сына на прогулке по реке. Отец с маленьким Ваней позировали на катере. Актриса поделилась в подписи их забавным диалогом:
"- Пап, а что такое «древняя канализация»?
- Может «цивилизация», Вань?
- Сейчас... я задумался...
😂😂😂😂
#моимужички".
Напомним, Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".
Как сообщала Politeka, Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно".
Также Politeka писала, Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал".