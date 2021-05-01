Звезда "Квартал 95" Елена Кравец вот уже почти 20 лет счастлива в браке со своим супругом, которому подарила троих детей

Актриса трогательно поздравила мужа Сергея с днем рождения, похваставшись его экстремальным увлечением. Соответствующие кадры и обращение к возлюбленному Елена опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"С днём рождения, мой главный пилот! Пусть вернётся в твою жизнь все, что делает тебя счастливым и свободным! Люблю♥️", - с теплом написала Елена.

На кадрах ее муж предстал в экипировке для автогонок. Он готовился к соревнованию.

Как известно, вот уже несколько лет Сергей имеет необычное хобби: он активно занимается автогонками и даже принимает участие в международных соревнованиях в этом довольно опасном и экстремальном виде спорта. Более того, он занимает призовые места.

"Моя семья не пытается меня отговорить от моего увлечения, - делился он в одном из интервью. - Это мое хобби, и они это понимают. Наоборот, они меня поддерживают и даже приезжают болеть. Мою жену я пытался не столько приобщить к гонкам, сколько попытаться настоять на том, чтобы она прошла курс контр-аварийного вождения. Это важно даже на обычных дорогах".

Пользователи присоединились к поздравлениям:

"Поздравления лучшему из мужчин😍"

"Красавчик!! С праздником!!! Всех благ!!)👏💐🎁"

"С именинником 👏🙌❤️"

Ранее мы рассказывали, Кравец, которая неохотно распростняется о своей личной жизни, удивила фото мужа и сына на прогулке по реке. Отец с маленьким Ваней позировали на катере. Актриса поделилась в подписи их забавным диалогом:

"- Пап, а что такое «древняя канализация»?

- Может «цивилизация», Вань?

- Сейчас... я задумался...

😂😂😂😂

#моимужички".

Напомним, Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец в просторном наряде объявила о важных переменах в жизни: "Ну все, уже можно".

Также Politeka писала, Елена Кравец устроилась на новую работу, что известно: "Лучше бы она вернулась в Женский квартал".