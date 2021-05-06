Дочь украинской комедийной актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец показала, как отдыхает с новой подружкой
Как передает Politeka.net, 18-летняя Мария отправилась вместе с мамой в Турцию. Там звезды «Квартал 95» и «Женского квартала» успешно совмещали работу с отдыхом и развлечениями. Мария делилась с поклонниками в Инстаграм кадрами с курорта, хвастаясь не только видами, но и досугом.
В этот раз девушка опубликовала свой вечерний лук, который состоял из черных велосипедок и объемной курточки. Волосы Мария собрала в тугой хвостик, а яркий макияж сделал ее визуально старше своих лет.
Позже Маша засветилась в компании яркой блондинки Леры Товстолес из «Женского квартала». Девушки сидели вместе на очередном концерте и с удовольствием позировали на камеру. Судя по всему, у Маши хорошие отношения с подопечными своей мамы.
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«Сегодня мы хорошо себя чувствуем», - подписала видео Мария.
Ранее мы писали, что Елена Кравец удивила переменами во внешности. Как призналась звезда, она "психанула" и сделала короткую стрижку. Снимок Кравец в новом образе опубликовали в Инстаграм «Квартала 95». Большинству поклонников новый образ звезды понравился, но нашлись и те, кто раскритиковал актрису.
Напомним, что Елена Кравец кардинально сменила имидж после ухода из "Женского квартала": "Минус 10 по паспорту".
Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец засняла, как мама "отрывается" с Кошевым и Ткачом в Турции: "От зари до зари".
Кроме того Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" обратилась к мужу, показав его опасное увлечение: "Мой главный пилот!".