Відома українська актриса Олена Кравець, зірка проектів "Квартал 95", показала себе після змін у зовнішності

Як пише Politeka.net, Олена Кравець днями оголосила про те, що братиме участь у проекті "твій день", який виходить на телеканалі "1+1". При цьому красуню прибрали на сайті "Жіночого кварталу", де дівчина була ведучою. Але Олена не зупинилася на знімах у своєму житті і вирішила піти ще далі.

Цього разу Кравець опублікувала фотографії в Instagram, де з'явилася в автомобілі. Відразу можна помітити, що Олена сильно вкоротила волосся. Красуня на одному з кадрів повернула трохи голову, демонструючи нову стрижку.

"Привіт! А я підстриглася! Розлютилася, як то кажуть!). Дуже вже захотілося змін!",- написала Олена.

"Сьогодні о 19.00 у нас з Павлом Богаччі прямий ефір, так що приєднуйтесь! Піду поки укладу нову чубок", - додала актриса, додавши веселий смайлик.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Мінус 10 за паспортом", "Довподоби", "Отрута. Вогонь", "Кайф, яка ж ти красива", " Вау!!! Шикарно!!! Як мінімум 10 років кудись пропало", "красуня, так набагато краще"," вам дуже йде нова зачіска", " так це ж Кейт Таннер з улюбленого Т/с Альф!", "Олена, супер, на 25".

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