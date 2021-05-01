Зірка "Квартал 95" Олена Кравець ось уже майже 20 років щаслива в шлюбі зі своїм чоловіком, якому подарувала трьох дітей

Актриса зворушливо привітала чоловіка Сергія з днем народження, похвалившись його екстремальним захопленням. Відповідні кадри та звернення до коханого Олена опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"З днем народження, мій головний пілот! Нехай повернеться в твоє життя все, що робить тебе щасливим і вільним! Люблю♥️", - з теплом написала Олена.

На кадрах її чоловік постав в екіпіровці для автоперегонів. Він готувався до змагання.

Як відомо, ось уже кілька років Сергій має незвичайне хобі: він активно займається автоперегонами і навіть бере участь в міжнародних змаганнях в цьому досить небезпечному і екстремальному виді спорту. Більш того, він займає призові місця.

"Моя сім'я не намагається мене відрадити від мого захоплення, - ділився він в одному з інтерв'ю. - Це моє хобі, і вони це розуміють. Навпаки, вони мене підтримують і навіть приїжджають вболівати. Мою дружину я намагався не стільки долучити до перегонів, скільки спробувати наполягти на тому, щоб вона пройшла курс контр-аварійного водіння. Це важливо навіть на звичайних дорогах".

Користувачі приєдналися до привітань:

"Привітання найкращому з чоловіків😍"

"Красунчик!! Зі святом!!! Всіх благ!!)👏💐🎁"

"З іменинником 👏🙌❤️"

Раніше ми розповідали, Кравець, яка неохоче поширюється про своє особисте життя, здивувала фото чоловіка та сина на прогулянці по річці. Батько з маленьким Ванею позували на катері. Актриса поділилася в підписі їх кумедним діалогом:

"- Пап, а що таке "стародавня каналізація"?

- Може "цивілізація", Вань?

- Зараз... я задумався...

😂😂😂😂

#моимужички".

Нагадаємо, Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, Олена Кравець в просторому вбранні оголосила про важливі зміни в житті:"Ну все, вже можна".

Також Politeka писала, Олена Кравець влаштувалася на нову роботу, що відомо: "краще б вона повернулася в жіночий квартал".