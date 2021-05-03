Дочка української комедійної актриси і зірки " Квартал 95" Олени Кравець поділилася кадрами з сонячного курорту

Про передає Politeka.net, про це дочка артистки повідомила на своїй сторінці в Instagram. Так, в сторіс у неї з'явилося відео, як кравець на сцені разом з колегами Євгеном Кошовим і Юрієм Ткачем грають комедійні ролі.

Як видно на короткому відео, знятому дочкою Олени Кравець, зірки "Квартал 95" вийшли на сцену під свою фірмову пісню "Щовечора вечір настає раптом!"

"Тут сяють вітрини,

І горять ліхтарі,

Тут сигналять машини

Від зорі до зорі", - під ці слова актори танцюють на сцені.

Кравець в новому іміджі - з короткою стрижкою і в червоному брючному костюмі, а Кошовий, Ткач і інші зірки в чорних класичних костюмах.

Раніше ми розповідали, Кравець, яка неохоче поширюється про своє особисте життя, здивувала фото чоловіка і сина на прогулянці по річці. Батько з маленьким Ванею позували на катері. Актриса поділилася в підписі їх кумедним діалогом:

"- Пап, а що таке "стародавня каналізація"?

- Може "цивілізація", Вань?

- Зараз... я задумався...

😂😂😂😂

#моимужички".

Нагадавши, Зірки " Квартал 95 "Ткач і Кравець пішли на" зміну статі", щоб дізнатися, хто з них крутіше:"Наша сім'я...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "несподівано обзавівся волоссям, пофарбованими в сильний колір:"краса страшна сила".

Також Politeka писала, У Ткача з " Квартал 95 "стався напад на сцені, Кошовий і Казанін кинулися" відкачувати " друга: кадри.