18-летняя дочь звезды «Квартал 95» Елены Кравец показала, как развлекается со своей подругой-певицей

Как известно, юная Маша Кравец давно живет самостоятельно от родителей и даже пытается строить собственную карьеру. Девушка успела попробовать себя в роли модели, а на ее страницу в Инстаграм подписаны почти 15 тысяч человек.

Одна из подруг Маши – начинающая певица. Недавно дочь Кравец записала с ней несколько коротких видео для ТикТок, которые появились на страничке девушки. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах подруги демонстрируют типичные для ТикТока развлечения: «поют» под фонограмму из чужих песен и мило пританцовывают на камеру. При этом, Маша показала себя в простом повседневном образе. Девушка одета в черную толстовку, а на ее лице не видно косметики. Она демонстрирует милые движения, стараясь попадать в ритм с подругой.

В сети тут же отреагировали на новые видео с Машей.

«Прекрасные», «Очень хорошо», «Так непривычно с рус треками», «Две красивые лучшие подружки», «чувствую, что Ди кайфует сама от себя», «какие волшебные», «Блин, какие же красотки», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Маша похвалилась парочкой селфи, сделанных в домашней обстановке.

Девушка показала свое юное личико крупным планом и густые шелковистые волосы, не забыв пококетничать с публикой.

Напомним, юная дочь Кравец из "Квартал 95" привлекла к себе внимание новыми фото, приспустив халат: "Вау, Машка".

Как сообщала Politeka, дочь Кравец из «Квартал 95» засветила младшего брата, которого крайне редко показывают: фото малыша.

Также Politeka писала, что дочка Кравец из «Квартал 95» ошарашила ночными развлечениями в разгар карантина: мама точно не обрадуется.