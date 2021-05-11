В Сети появились любопытные кадры с повзрослевшей дочкой звезды "Квартал 95" Елены Кравец

Как известно, недавно юмористы-"кварталовцы" побывали в Турции, где выступали на фестивале "Весело 2021". На одной сцене с комиками зажгла и несравненная Верка Сердючка (Андрей Данилко). Видимо, кадрами с этого мероприятия и поделилась 18-летняя Маша Кравец у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отметим, девушка с 16 лет живет отдельно от родителей, доказав свою самостоятельность. Время от времени она радует поклонников яркими кадрами своего досуга, не переходящими грань приличия.

В этот раз компанию дочери Кравец составили юмористки Валерия Товстолес и Екатерина Никитина. На одном из кадров девушки подпевали и пританцовывали под хит Сердючки "Дольче Габбана". Заводной Данилко в образе Верки заставил их уйти в отрыв.

Но не только девушек порадовала Верка. Во время того же концерта Сердючка сделала приятно еще одной знаменитости - комику Юрию Ткачу. Тот выступил с Сердючкой на одной сцене, а в последствии у себя в Инстаграм признался, что это была его заветная мечта: «Ждал этой встречи 20 лет… Благодаря тебе, Верка, мечты сбываются».

На опубликованных кадрах звезды исполнили песню Верки «Я рождена для любви».

«Юра, специально для тебя… Будь счастлив», - произносит Верка на видео, а в конце Ткач галантно целует ей руку.

Пользователи тут же отреагировали в комментариях:

"З - Зависть!!))"

"Лайк чисто из-за Сердючки!"

"Вау браво👍👏"

"🔥зажгли!"

"Обалдеть!!! Красавцы!!"