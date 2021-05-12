Відомий український артист Андрій Данилко зізнався, що останнім часом не хоче роз'їжджати по корпоративах через своє здоров'я

Відомий шоумен, який прославився завдяки своєму сценічному образу Вєрки Сердючки, відверто розповів про те, чи готовий він виступати в Росії. У коментарі «Стране» артист зізнався, що його часто запрошують до себе виступити люди, що живуть в Росії. При цьому, він підкреслив, що серед них багато і українців.

"Якщо нас і запрошують, то виступи в основному за кордоном відбуваються. Щоб не підставляти артистів, вони святкують в інших місцях", - розповів Данилко.

Втім, він підкреслив, що зараз ситуація змінилася через повсюдні карантини. Крім того, сам артист зараз не горить бажанням їздити по корпоративах через своє здоров'я.

"Зараз з цим карантином, я не знаю, хто взагалі туди їздить. По-перше, це дуже дорого, та й я не дуже хочу їздити зараз, займаюся здоров'ям. Але якщо бувають запрошення, ми розуміємо, у кого ми працюємо. В основному це все одно люди з України. Або чоловік українець, а вона – російська, або навпаки", - додав Данилко.

Він також підкреслив, що сам давно не був у Росії і, судячи з усього, найближчим часом туди не збирається.

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