Андрей Данилко продолжает смешить публику даже после окончания шоу "Маска"

Как известно, 47-летний артист стал одним из пяти звездных детективов самого загадочного шоу на украинском телевидении "Маска". Данилко и его коллегам Оле Поляковой, Насте Каменских, Олегу Виннику и DZIDZIO приходилось вместе со зрителями угадывать звезд, скрывавшихся в невероятных костюмах.

На официальной страничке шоу в Инстаграм решили напомнить подписчикам, как весело проходили эфиры - во многом благодаря неординарному Данилко, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Звездный детектив Андрей Данилко в течение всего шоу поражал своим чувством юмора, поэтому в последнем выпуске первого сезона его невозможно было сдержать", - говорится в подписи к кадрам.

Так, в финале Андрей Михайлович оставил судейское кресло, чтобы появиться на сцене в своем несменном амплуа - Верки Сердючки. Вместе с мамой (Инной Белоконь) они исполнили новый хит «DISCO KICKS».

После зажигательного номера Сердючка, прикинувшись участником, дала коллегам-детективам подсказки, кто же может скрываться под ее маской.

"Небольшая подсказка - я Мишель Андраде", - произнесла Верка, чем насмешила ведущего Владимира Остапчука, а также своих напарников.

Публика поделилась эмоциями от просмотра видео в комментариях:

"Эхх, до чего же приятные воспоминания))) Андрей Михайлович - лучший!!!❤️❤️❤️"

"Наш самый главный детектив 😂😍"

"Самый лучший! ❤️‍🔥"

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде...".

Как сообщала Politeka, Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла: "Что так к ней мужики ходят...".

Также Politeka писала, что "тяжелобольной" Данилко отжег по полной на вечеринке для избранных, кадры уже в Сети: "Вера, мама, Наполеон".