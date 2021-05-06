Артист Андрей Данилко в своем бессменном образе Верки Сердючки показал, как надо отжигать на курорте

Как известно много украинских звезд, шоуменов и юмористов, в частности из "Квартал 95", сейчас находятся в Турции на фестивале "Весело 2021". Сердючка со своей мамой, которую играет актриса Инна Белоконь, стала приглашенной звездой.

Выступление Верки на турецкой сцене засняла жена комика Евгения Кошевого Ксения. Соответствующие кадры она опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Сердючка не только пела и танцевала вместе со своей мамой, но и сыпала шутками. В частности, артистка рассказала, как устроила переполох в отеле, только заселившись.

"Просыпаюсь в колледже, тьфу, в коттедже... Ну, я просыпалась, друзья, везде! Просыпаюсь, смотрю в окно, думаю, то ли Козин... новый вот этот райончик... Пока адаптировалась... у меня номер с головоломками... У вас была когда-то проблема с кондиционером? Друзья, у меня 16 человек включали этот кондиционер! Люди уже так посматривают, что так к ней мужики ходят... Такая востребованная!", - насмешила историей Сердючка.

Ранее мы рассказывали, что Данилко в образе Верки отчитал напарницу Белоконь прямо посреди улицы. Произошло это в Барселоне, где велись съемки юбилейного выпуска трэвел-программы "Орел и решка".

Так, Сердючка и ее мама заглянули в сувенирную лавку. Пока Андрей Михайлович разглядывал товар, Белоконь уже успела принарядиться в необычную шляпу, да еще и прикупить чашку.

Данилко вспылил, прикид "мамы" ему явно не понравился:

"Та нет, я в таком виде с вами не пойду, правда. Мама, ты взрослый человек! Какая шляпа?.. Меня люди узнают, они будут... (смеяться, - ред.)".

Напомним, что редкие фото юного Андрея Данилко до болезни появились в Сети: "Жаль его, конечно, но...".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко в образе Сердючки, психанув, отчитал маму посреди улицы: "В таком виде...".