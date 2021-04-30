Друг Андрея Данилко, продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин прокомментировал известия о болезни артиста

Недавно стало известно о том, что у Данилко проблемы со сном. Об этом сообщил его продюсер Юрий Никитин. Бессоница стала следствием затяжной депрессии у артиста, от которой он лечился за рубежом.

По мнению Разина, проблемы со здоровьем у Данилко возникли из-за травли, которая началась после его выступления на "Евровидении" в 2007 году с песней "Лаша Тумбай", которую многие интерпретировали как Russia Goodbay. Андрей Михайлович, как известно, стал персоной нон-грата в России.

К этому еще прибавились насыщенная гастрольная жизнь и небывалая слава, свалившаяся на Данилко после второго места на "Евровидении".

"Не было ни одного артиста, которого можно было бы сравнить с Сердючкой. Это туры по 40, 50, 100 концертов... В Нью-Йорке 8 концертов только на одной площадке за один приезд. Вы представляете? Я не знаю, кто еще работает так. Наверное - никто", - отмечал в интервью "РБК-Украина" Никитин.

Как передает Politeka.net, друг Данилко Разин опубликовал несколько ярких фото из личного архива, показав Данилко до "Евровидения" и болезни. На некоторых снимках артист предстал в гостях у родной бабушки продюсера, ныне уже покойной, Валентины Гостевой. Рядом с ним также позировала его бессменная партнерша, актриса Инна Белоконь, играющая маму Верки Сердючки.

Пользователи отозвались в комментариях под постом Разина:

"Жаль его, конечно, но сам сделал этот выбор, его кажется даже предупреждали о последствиях. Не всем дано выдержать, выстоять в этом жёстком, жестоком мире шоубиза, вам тоже, Андрей, много выпало на вашу долю, но вы молодец, умеете противостоять, сильны духом, дай Бог вам здоровья и терпения🙏"

"🙌💥 Очень жаль, что политика иногда вмешивается в творческий процесс. Удачи ему и новых творческих успехов.👍♥️🙏"

Напомним, состояние здоровья любимца публики Андрея Данилко вызвало панику: "Бедный Андрей Михайлович...".

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