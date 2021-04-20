Экс-"ВИА Гра" Вера Брежнева, супруга продюсера Константина Меладзе, вызвала ажиотаж яркими кадрами

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала приключения с эпатажной исполнительницей Веркой Сердючкой и ее мамой в Барселоне, Испания (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Обе Веры стали ведущими одного из выпусков трэвел-шоу "Орел и решка".

Брежнева не сдержала эмоций, описывая свои ощущения от поездки.

"Сама не верю, что говорю это 🙈 Но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни 🚀 И даже при том, что я спала мало (зато как убитая), почти не ела и сильно устала - эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с 3-х часов в полиции аэропорта 🤣 А потом из полиции сразу в кадр! Еще и с КЕМ!!!!!! Тезка моя - уникальная и неповторимая @v_serduchka с ее обаятельной мамой! Короче! Я могу продолжать ещё долго, но вы лучше просто посмотрите сами! БАРСЕЛОНА нашими глазами 😍", - поделилась звезда.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное:

"Какой класс) это ж надо, столько се*са в одном кадре!"; "Как же здорово путешествовать 😍❤️🔥"; "Кайф 😍 с удовольствием посмотрим 😘"; "Впечатляет 🔥🔥"; "Любовь 🥰💜"; "Круто, так хочу в Барселону попасть хоть разок✌😎"; "После этой истории смотреть будет ещё интереснее)) Уже мчу к телевизору 😅🤘"; "Верку с мамой ещё Барселона не видела 😂😂😂 ну куда их то...😂"; "А Костя где?"; "Круто, что звёзд можно чем-то тоже ещё удивить 😊👍🍒".

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