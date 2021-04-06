Звездный детектив Андрей Данилко удивил всех искренним признанием на шоу "Маска", такого от артиста никто не ожидал

Как сообщает Politeka.net, яркое и масштабное шоу "Маска" на телеканале "Украина", продолжает будоражить зрителей интригами, выступлениями участников и реакциями звездных детективов. Так, недавно на странице проекта в Instagram опубликовали забавный видеофрагмент, в котором звездный детектив Андрей Данилко искренне признается в любви всему шоу "Маска", называя его викториной.

Похоже, Андрей Михайлович действительно сильно увлекся этим проектом, отчего он отважился на такое искреннее признание. "Я вас скажу, я очень влюбился в эту викторину. "Маска", я тебя люблю! Спасибо!", - сказал Данилко, поднявшись со своего стула. Надо сказать, что других звездный детективов, как и зрителей очень впечатлило такое высказывание артиста. А Оля Полякова так растрогалась, что даже начала сюсюкаться с ним, ласково теребя за рукав.

В подписи к видео на странице проекта говорится: "Звездный детектив Андрей Данилко в минувшую субботу признался в любви к гипершоу МАСКА. Он уже не представляет своей жизни без загадочного проекта. Оставляйте ❤ в комментариях, если тоже обожаете наше шоу. Смотрите гранд финал гипершоу МАСКА в субботу, 10 апреля, в 21:00 на @kanalukraina". Пользователи, растрогавшись, тут же кинулись активно обсуждать ролик с признанием Данилко, называя его самым искренним звездным детективом.

Напомним, Данилко с Мейхер утерли нос Поляковой на шоу "Маска": "Давай 500 гривен!".

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