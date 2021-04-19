Украинский исполнитель и музыкант, Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, показал свой отдых за границей

Артист сейчас активно снимается в различных проектах, передает Politeka.net. Это неудивительно, ведь певец любим публикой, а его появления на проектах поднимают рейтинги.

Так, в этот раз Данилко в образе Верки Сердючки вместе со своей "мамой", которую исполняет Инна Белоконь, приняли участие в съемках шоу "Орел и Решка". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кроме того, в Барселону вместе со звездами отправилась певица Вера Брежнева.

"Пока Вера отдыхает в Барселоне душой... Верка с мамой отрывается телом", - произнес закадровый голос в анонсе.

На кадрах запечатлено, как Верка Сердючка ушла в "отрыв" на роскошной яхте, не забыв о своей "маме".

"Яхта нужна для каких-то непотребностей", - с улыбкой сказала Верка на кадрах.

"Не пропустите!", - говорится в подписи.

За полчаса публикация собрала почти 7000 просмотров и много комментариев.

"❤️ купил попкорн. Жду", "Требуем непотребностей с яхты!!! Это будет взрыв телеэфира 🔥🔥🔥", "Обожаю🔥🔥🔥🎉🎊", "Вы крутая / крутой !! Как в одном теле может быть 2 совершенно разных человека? Это просто мегаталант !!!", "Верочка! Наконец-то, а то ждать нет сил! 😍😍😍", "Оооо, супер ❤️ ждем-с выхода 😍 Где есть Вера с мамой, там всегда есть настроение 😂😂😂", - написали пользователи сети.

Напомним, каким Данилко был на пике популярности, в Сети оказалось редкое видео из-за кулис: "Неповторимый, красивый...".

Как сообщала Politeka, вечный холостяк Данилко огорошил публичным признанием в любви на шоу "Маска", видео: "Я очень…".

Также Politeka писала, что Данилко на шоу "Маска" публично поставил скандалистку-должницу Полякову на место, видео: "Закончится карантин…".