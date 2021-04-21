Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, переживает непростые времена

Как передает Politeka.net, представители 47-летнего певца сделали важное заявление. Об этом говорится в новом посте у него в Инстаграм.

Недавно появилась информация, что Данилко серьезно болен. Его продюсер Юрий Никитин заявил в программе «Зірковий шлях», что после депрессии, которой Андрей Михайлович страдал много лет назад, у него остались некоторые проблемы со здоровьем.

В Сети Данилко сразу же стали приписывать страшные недуги вплоть до онкологии.

Поэтому его представители поспешили развеять слухи.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм", - говорится в официальном заявлении.

Пользователи пожалели артиста (мол, "желтая" пресса раздула трагедию на ровном месте) и пожелали ему скорейшего выздоровления:

"А что случилось?" - "Та в рашке его уже чуть ли не похоронили"

"Творческих сил вам и здоровья Андрей Михайлович❤️"

"Ну Слава Богу 🙏🏼а то раздули что он болен онкологией ...сволочи 😤

Крепкого ему здоровья ❤️"

"Андрей Михалыч Сердючка самый живучий...в нём столько позитивной энергии, что он сам об этом не подозревает"

"Андрей Михайлович, пошли все в ж...!!! Вы лучший!!!"

"Творческая тонкая ранимая натура. Любимец нации"

"спите спокойно. Андрей, мы вас любим😍💖💐"

"Бедный Андрей Михайлович..."

"Это слава Андрей🙂 Всегда будут писать желтуху об известных людях😊 Не принимайте близко к сердцу🙌❤️"

Напомним, продюсер Верки Сердючки раскрыл правду о состоянии здоровья Андрея Данилка: "Врачи не только из Украины, но и…".

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки ушел в отрыв на роскошной яхте, мама тоже в деле: "Нужна для каких-то непотребностей".

Также Politeka писала, что Верка Сердючка "заткнула" за пояс известного певца, кадр "порвал" сеть: "Все тырят..."