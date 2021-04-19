Представители Андрея Данилко сделали серьезное заявление о состоянии здоровья артиста

Не так давно продюсер известного певца и одного из звездных детективов в шоу «Маска» Юрий Никитин в программе «Зірковий шлях» рассказал о серьезных проблемах Данилко со здоровьем.

Он напомнил, что много лет назад артист страдал от депрессии, однако, после того как он смог избавиться от нее, Андрей все еще страдает от серьезных проблем со здоровьем. Продюсер также заявил, что певец обратился за помощью к врачам не только из Украины, но и из других стран.

Эти слова Никитина вызвали большой резонанс в СМИ и среди поклонников Данилко. Судя по всему, дело приобрело серьезный оборот, поэтому представители артиста сделали новое заявление на его официальной странице в Инстаграм.

Они подчеркнули, что единственная проблема певца со здоровьем - это проблема со сном.

«Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко», - говорится в публикации.

Фанаты бурно отреагировали на этот пост. Многие из них, при этом, не могут понять, что происходит.

«Не читайте на завтрак Московских газет и журналов», «Творческих сил вам и здоровья Андрей Михайлович», «Так Московская пресса пишет - Стар хит - статья - что Данилко неизлечимо болен. Конечно мы переживаем за Андрея!», «Ага, народ уже понапридумывал и приписал Андрею все мыслимые и немыслимые болезни, от поноса до бубонной чумы, достаточно посмотреть его последние интервью, где человек прямым текстом говорит, что пытается избавиться который год от бессонницы», «Держись родной», - пишут люди.

Напомним, продюсер Верки Сердючки раскрыл правду о состоянии здоровья Андрея Данилка: "Врачи не только из Украины, но и…".

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки ушел в отрыв на роскошной яхте, мама тоже в деле: "Нужна для каких-то непотребностей".

Также Politeka писала, что Данилко потерпел фиаско, пытаясь успокоить разбушевавшихся Полякову и DZIDZIO.