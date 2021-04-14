У известного певца и пародиста Андрей Данилко, который был одним из звездных детективов в шоу "Маска" возникли проблемы со здоровьем

Как передает Politeka.net, в программе "Зірковий шлях" продюсер Данилко Юрий Никитин рассказал, с чем приходится бороться Данилко.

Юрий Никитин продюсер «Верки Сердючки», по его словам, артист ранее страдал от депрессии. После того, как смог избавиться от нее, Андрей все еще страдает от серьезных проблем со здоровьем.

Никитин вспомнил о депрессиях, которые преследовали Данилка после выступления на Евровидении и заявил, что сейчас артисту намного лучше. Также продюсер Верки Сердючки рассказал, что у артиста, которого он "раскручивает" намного серьезнее проблема, чем это может показаться.

Никитин подчеркнул, что Данилко пришлось обратиться не только к специалистам из Украины, но и других европейских стран.

Стоит сказать, что главный сценический персонаж Андрея Данилко, - Верка Сердючка готовится праздновать юбилей – 30 лет творческой деятельности.

"Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня год 30-летия Верки Сердючки. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами", - подытожил Никитин.

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