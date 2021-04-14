Певица Оля Цибульская рассказала, как поскандалила с известным продюсером Юрием Никитиным из-за цвета волос

Как сообщает Politeka.net , украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая также является кумой исполнителя Дзидзьо и записала несколько дуэтных песен с ним, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. А недавно звезда дала интервью программе "Неймовірна правда про зірок", где рассказала о ссоре с продюсером Юрием Никитиным (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На шоу Ольге предложили сыграть в игру "Было или не было", где она отвечала на вопросы о себе. Так, среди прочего звезде поставили вопрос, плакала ли она после визита к парикмахеру. На это она ответила утвердительно и рассказала историю о том, как во время "Фабрики звезд" ее покрасили в блондинку. По словам Цибульской, это была идея продюсера и бившего мужа Ирины Билык Юрия Никитина.

"Я была очень зла на Юру Никитина, потому что Юра Никитин на "Фабрике" покрасил меня в блондинку. Я даже в какой-то момент с шутками и без шуток спрашивала Юру: "Это что, твоя эротичная фантазия? Это Билык, я Горбачева, кто я? Для чего это было?". Я не хочу за вас замуж", - весело рассказывает Оля о своих переживаниях в то время. Отметим, что в программе также показали архивный снимок, на котором можно увидеть, как выглядела Цибульская со светлыми волосами.

Напомним, Цибульская в неприличном наряде страстно прижалась к серьезному Дзидзьо в образе мачо.

А еще Politeka писала, что Цибульская в эффектном мини распахнула халатик и приковала взгляд DZIDZIO к своим дарам.

Также Politeka сообщала, что полностью раздетая Оля Цибульская, крутившая роман с победителем "Танців з зірками", влипла в скандал.